ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: اجتمعنا اليوم كي نعيد التوازن الى السلطة القضائية

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء اللبناني السبت إن “مجلس الوزراء لم يجتمع لحماية اي قطاع وانما لحفظ التوازنات في البلد”.

واضاف ميقاتي “نؤكد الحرص على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في شان القضاء بتاتا”، وتابع “تم تكليف وزير العدل بتقديم رؤية تؤمن حسن سير العمل في القضاء”، وقال ” اجتمعنا اليوم كي نعيد التوازن الى السلطة القضائية “.

ودعا ميقاتي “جمعية المصارف الى عدم الذهاب الى الامور سلبية والى التعاون للخروج من الازمة”.

واكد ميقاتي “نحن كحكومة نصر إصرارا كاملا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

المصدر: موقع المنار