جشي: ندعو الشركاء في الوطن إلى التعاون والتكاتف لإنقاذ البلد

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي “نحن في حزب الله ماضون على نهج الشهداء وهديهم، ولن نستوحش طريق الهدى ولو اجتمع فراعنة العصر وأبالستُه لمواجهتنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها، لأننا أصحاب حق، ونريد أن نعيش في وطننا بكرامة وسيادة وحرية، وأن نحفظ أهله وثرواته”.

وشدد جشي خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة محرونة الجنوبية على “أننا لن نرضى أن يُملى علينا كغيرنا من قبل السفارات، وعليه، فإننا نقول لسفارة الشر في عوكر وأدواتها في المنطقة والداخل، لن يثنينا حصار وألم وجوع، ولن نتنازل عن كرامتنا وسيادتنا مقابل رغيف خبز، ولن نكون أدوات وأتباعاً لكم، ولن نعطيكم إعطاء الذليل، ولن نقر إقرار العبيد”.

وأكد جشي “أننا سنصبر وسنواجه مشاريع الإدارة الأميركية ولن نسمح أن يعود بلدنا لبنان العزيز مستباحاً للعدو الإسرائيلي، حيث كان يدخل إلى أرضنا قبل وجود المقاومة ساعة يشاء، فيقتل ويعتقل ويدمّر ويفعل ما يريد، ولكن هذا الزمن قد مضى، وجاء زمن الانتصارات كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”.

وقال جشي إن “أرض لبنان ومياهه وثرواته هي ملك للبنانيين حصراً، وعليه، فإننا ندعو شركاءنا في الوطن إلى التعاون والتكاتف لإنقاذ البلد، وأن يكون قرارهم لبنانياً بامتياز، وعدم الاستماع للإملاءات والوشوشات الخارجية، لأن الدول تعمل لمصالحها، وندعوهم إلى عدم الثقة بالأمريكيين، لا سيما وأننا قد رأينا جميعاً ماذا فعل الأمريكيون بأتباعهم في أفغانستان وأوكرانيا مؤخّرا”.

من جهة ثانية، قال جشي “ورد بالأمس خبراً مفاده أن بعض الشركات الإسرائيلية تعمل على شراء جزر في اليونان من أجل أن يهاجر الصهاينة إليها عند حصول أي حرب”، وتابع “نقول للصهاينة، لا داعٍ لشراء جزر هنا وهناك، فأنتم لا مستقبل لكم في أرض فلسطين، فمصيركم إلى زوال”.

المصدر: مراسل الموقع