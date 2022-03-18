الشيخ ياسين : الحل في محاسبة الفاسدين وإدارة المال العام بشفافية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2022 - 13:48

الشيخ ياسين : الحل في محاسبة الفاسدين وإدارة المال العام بشفافية

منذ 37 mins 18 March، 2022
الشيخ علي ياسين
لبنان
اشار رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي الى ما ذهبت إليه الاوضاع في لبنان من انحدار فيما بعض المسؤولين يلهثون وراء مقعد نيابي هنا او هناك دون ان يلتفتوا الى المواطنين من كل الطوائف والمناطق الذين لا يجدون لقمة عيشهم في هذا الارتفاع الجنوني للاسعار.
وتابع العلامة ياسين: إننا نطالب المواطنين بأن يجعلوا من الانتخابات فرصة للمحاسبة وليس للولاءات العمياء المحكومة بالطائفية والمناطقية، وان تكون الانتخابات بداية الانطلاق نحو تأسيس لبنان جديد لكل ابنائه وطوائفه وليس مزارع لهذا او ذاك.
كلام العلامة ياسين جاء في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور حيث اضاف: إن البلبلة التي تشهدها الساحة هذه الايام لم تلحظ وضع الحلول لانقاذ البلاد والمواطنين بل تلحظ هوس بعض السياسيين بالسلطة وبتأكيد ولاءاتهم الخارجية.
وتابع  إن سياسة الاستجداء تارة للبنك الدولي وطورا لمساعدات من هنا او هناك ليست هي الحل، بل الحل في محاسبة الفاسدين وإدارة المال العام بشفافية ووضوح وقبول العروض التي تنهض البلد من ازماته ولا تجعل الخدمات فيه بيد المشاريع الخارجية.
وختم العلامة ياسين بمناسبة ذكرى مولد الامام المهدي (عج) ويوم المستضعفين في العالم مشددا على ضرورة الوحدة الوطنية ووحدة الاحرار في المنطقة خلف  خيار المقاومة لمواجهة المشاريع الصهيوامريكية الاستكبارية.

المصدر: موقع المنار

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