الشيخ ياسين : الحل في محاسبة الفاسدين وإدارة المال العام بشفافية

اشار رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي الى ما ذهبت إليه الاوضاع في لبنان من انحدار فيما بعض المسؤولين يلهثون وراء مقعد نيابي هنا او هناك دون ان يلتفتوا الى المواطنين من كل الطوائف والمناطق الذين لا يجدون لقمة عيشهم في هذا الارتفاع الجنوني للاسعار.

وتابع العلامة ياسين: إننا نطالب المواطنين بأن يجعلوا من الانتخابات فرصة للمحاسبة وليس للولاءات العمياء المحكومة بالطائفية والمناطقية، وان تكون الانتخابات بداية الانطلاق نحو تأسيس لبنان جديد لكل ابنائه وطوائفه وليس مزارع لهذا او ذاك.

كلام العلامة ياسين جاء في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور حيث اضاف: إن البلبلة التي تشهدها الساحة هذه الايام لم تلحظ وضع الحلول لانقاذ البلاد والمواطنين بل تلحظ هوس بعض السياسيين بالسلطة وبتأكيد ولاءاتهم الخارجية.

وتابع إن سياسة الاستجداء تارة للبنك الدولي وطورا لمساعدات من هنا او هناك ليست هي الحل، بل الحل في محاسبة الفاسدين وإدارة المال العام بشفافية ووضوح وقبول العروض التي تنهض البلد من ازماته ولا تجعل الخدمات فيه بيد المشاريع الخارجية.

وختم العلامة ياسين بمناسبة ذكرى مولد الامام المهدي (عج) ويوم المستضعفين في العالم مشددا على ضرورة الوحدة الوطنية ووحدة الاحرار في المنطقة خلف خيار المقاومة لمواجهة المشاريع الصهيوامريكية الاستكبارية.