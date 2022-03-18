اجتماع رئاسي مرتقب في بعبدا لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة

يُعقد اجتماع ظهر الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وفي السياق، علمت صحيفة «الأخبار» أن لبنان تبلّغ بصورة غير مباشرة أن النقاش حول ملف استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر “بات مرتبطاً بالموقف من ملف ترسيم الحدود”.

ووفق الصحيفة “فقد تبيّن أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أبلغت الجهات المعنية في لبنان أنّ ما قصدته بدعوة اللبنانيين الى «الصبر» يهدف الى انتظار استكمال المحادثات الجارية مع البنك الدولي الذي توقفت عنده ملفات العقود الخاصة بالكهرباء والغاز”.

المصدر: قناة المنار