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March 18 2022 - 13:46

اجتماع رئاسي مرتقب في بعبدا لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة

منذ 58 mins 18 March، 2022
قصر بعبدا
لبنان

يُعقد اجتماع ظهر الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وفي السياق، علمت صحيفة «الأخبار» أن لبنان تبلّغ بصورة غير مباشرة أن النقاش حول ملف استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر “بات مرتبطاً بالموقف من ملف ترسيم الحدود”.

ووفق الصحيفة “فقد تبيّن أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أبلغت الجهات المعنية في لبنان أنّ ما قصدته بدعوة اللبنانيين الى «الصبر» يهدف الى انتظار استكمال المحادثات الجارية مع البنك الدولي الذي توقفت عنده ملفات العقود الخاصة بالكهرباء والغاز”.

المصدر: قناة المنار

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