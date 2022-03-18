الخارجية الصينية رداً على تهديد بلينكين: نحتفظ بموقف مستقل وغير منحاز بشأن الأزمة الأوكرانية

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن “بلاده تتبع موقفا مستقلا وغير منحاز بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا”. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية الجمعة ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين بأن الولايات المتحدة “ستتخذ إجراءات” إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا، إن الصين “أصدرت الصين دائما أحكاما مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة”.

وأكد تشاو ليجيان على أن “البعض في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة والافتراء والضغط على الصين، وهو سلوك غير مسؤول للغاية ولا يؤدي إلى حل الأزمة”.

المصدر: روسيا اليوم