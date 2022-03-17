قديروف يعلن إرسال قائد متمرس على رأس مجموعة مقاتلين إلى أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الخميس، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال قديروف في رسالة نشرها على قناته في “تلغرام” اليوم الخميس: “أرسل مساعد رئيس جمهورية الشيشان عن الشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا”.

وأضاف قديروف أن “أبتي أرونوفيتش (أبتي أرونوفيتش علاء الدينوف)، هو مقاتل متمرس أثبت مرارا قدرته العسكرية العالية”.

وأشار قديروف إلى أن القائد الشيشاني “منسق ممتاز للمهام والإجراءات، وهو قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف القتالية الصعبة والقاسية. وأنا متأكد تماما من أنه سينفذ كل أمر بدون خسائر وبأفضل النتائج”.

المصدر: سبوتنيك