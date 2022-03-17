الاحتلال الصهيوني يطلق قنابل صوت وإضاءة قرب مدخل بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 21:04
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صحيفة معاريف: مؤسسة إسرائيلية ترغب بشراء جزر في اليونان لتكون مهربا للإسرائيليين عند وقوع كارثة أو حرب مدمرة مع لبنان
النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان تقرر توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة بملف الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال
القاضية غادة عون للمنار: رجا سلامة كان يؤسس شركات وهمية في فرنسا ليتسنى له تهريب أموال شقيقه رياض إلى الخارج
القاضية عون تصدر قرارا بمنع السفر بحق رئيس مجلس إدارة بنك "الاعتماد المصرفي" وتضع إشارة منع تصرف على أملاكه
جمعية المصارف تعقد جمعية عمومية يوم الجمعة رفضا لما وصفته "التمادي الفاضح لجهات قضائية في التعسف ومخالفة القوانين"
رابطة المودعين تصف تحذيرات مصرف فرنسبنك وأصحاب الرأي من تداعيات الإجراء القضائي على مصالح بقية المودعين بالكاذبة
رابطة المودعين: إدارة "فرنسبنك" تتشبث بمواجهة القضاء بالتضليل والتحقير بدلا من رضوخها للقانون وتسليم الودائع لأصحابها
مجموعة من المحامين يتقدمون بشكوى جزائية بالجرم المشهود ضد فرنسبنك لعرقلة عمل مأمور التنفيذ وإشاعة معلومات كاذبة
صندوق النقد الدولي: المحادثات مع لبنان لمواجهة التحديات المالية الخطرة تسير بشكل جيد لكنها معقدة وتتطلب وقتا والتزاما
مجهولون دخلوا محطتي إرسال تابعتين لشركتي الخلوي في محلة ضهر رماح في عكار وسرقوا مخزون المازوت وبطاريات تخزين الكهرباء
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان يبحثان في موسكو مستجدات الوضع في أوكرانيا
لافروف يقول إنه أوضح لنظيره الإماراتي إحجام الحكومة الأوكرانية عن التفاوض مع موسكو
بن زايد: مستعدون للتواصل مع جهات الأزمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي ويجب ضمان استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية
الرئيس الروسي: إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وروسيا كان قراراً صحيحاً ويكفي النظر لما يحدث في دونباس لإدراك ذلك
بوتين: العقوبات على موسكو رداً على عمليتها في أوكرانيا تجذب الكثير من المشاكل لكنها توفر في الوقت نفسه فرصاً مالية جديدة
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: تداعيات الهجوم الروسي تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار الوقود
رئيس الوزراء الروسي: قرارات حكومية بزيادة قيمة المدفوعات الاجتماعية للمواطنين على خلفية الأزمة الاقتصادية
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: أوكرانيا قدمت عرضا لاتفاق أمني جماعي وروسيا لم ترَ أي مانع لذلك
مستشار الرئيس الأوكراني: موقف الرئيس زيلينسكي لم يتغير بشأن ضرورة الاعتراف بحدود أوكرانيا كما كانت منذ عام 1991
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي سيجري اتصالاً بنظيره الصيني غداً لمناقشة الحرب على أوكرانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك
منظمة التعاون والتنمية بالميدان الاقتصادي: تداعيات الحرب بأوكرانيا قد تقلّص النمو الاقتصادي العالمي بأكثر من نقطة مئوية
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول في الاستخبارات: إسرائيل نفّذت عمليات ضد إيران انطلاقا من كردستان العراق
نيويورك تايمز: طائرات مسيرة إسرائيلية هاجمت مصنعاً إيرانياً للطائرات المسيرة في كرمنشاه في 12 شباط / فبراير الماضي
إيران: تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بأجهزة إستخبارية معادية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد
الحرس الثوري الإيراني: من حقنا ضرب مقرات الصهاينة التي تستهدف أمننا وهذا خط أحمر لنا
فرق الإنقاذ الإيرانية تنقذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن سفينة الشحن الإماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة وإيران قريبتان من التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول في الاستخبارات: إسرائيل نفّذت عمليات ضد إيران انطلاقا من كردستان العراق
نيويورك تايمز: طائرات مسيرة إسرائيلية هاجمت مصنعاً إيرانياً للطائرات المسيرة في كرمنشاه في 12 شباط / فبراير الماضي
فرق الإنقاذ الإيرانية تنقذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن سفينة الشحن الإماراتية الغارقة قبالة السواحل الإيرانية
نادي الأسير الفلسطيني: قوات القمع "كيتر" اقتحمت بالأمس غرفتين في قسم 28 في سجن النقب واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الاحتلال الصهيوني يطلق قنابل صوت وإضاءة قرب مدخل بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت
منذ 1 ساعة
17 March، 2022
سلفيت
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