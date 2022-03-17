وزير خارجية الإمارات في موسكو: التوسط لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

أبدى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان الخميس، استعداد بلاده التواصل مع جميع الأطراف بهدف التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيداً بالجهود الدولية في هذا الصدد. وقال بن زايد، في مؤتمر صحفي من موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف “ناقشنا مستجدات النزاع في أوكرانيا بما في ذلك مساعي التسوية السياسية وفي هذا السياق ترحب الإمارات بكافة جهود الوساطة من جانب الدول والأطراف الفاعلة لتقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”. وأكد على “ضرورة تكثيف الجهود لبحث الخيارات المتاحة للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين دون عوائق”.

من جهته، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ”الموقف المتوازن” الذي تتخذه دولة الإمارات إزاء آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا. وأقرّ لافروف، في مستهل محادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في موسكو، أن مستجدات الوضع في أوكرانيا تتصدر الأجندة الدولية حالياً، مبديا نيته إطلاع الوزير الإماراتي على “الخطوات التي تتخذها روسيا بغية حل المشاكل المتراكمة هناك منذ سنوات”.

وأشار لافروف إلى أن الاتصالات المستمرة بين روسيا والإمارات “تؤكد الطابع الخاص الذي تتمتع به العلاقات بين الدولتين وسعي قيادتهما المشترك إلى مواصلة تطويرها في كافة الاتجاهات”.

المصدر: روسيا اليوم + سبوتنيك