الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية تستأنف اليوم وموسكو مستعدة للحوار على مدار الساعة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 13:36

الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية تستأنف اليوم وموسكو مستعدة للحوار على مدار الساعة (سبوتنيك)

منذ 55 mins 17 March، 2022
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