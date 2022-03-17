بيسكوف: روسيا لن تأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الدولية بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 13:36

بيسكوف: روسيا لن تأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الدولية بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 17 March، 2022
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