الوزير سليم يبحث مع مصطفى حمدان الاوضاع العامة

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان، وجرى التداول في الاوضاع العامة والمسائل التي تهم العسكريين المتقاعدين.

بعد اللقاء، أكد العميد مصطفى حمدان على أهمية الدور الوطني الكبير للمؤسسة العسكرية، وباقي الاجهزة الامنية، في هذه المرحلة الداخلية الصعبة والمتغيرات الاقليمية وتداعياتها، وتأثيرها على لبنان الوطن.

دعا حمدان جميع اللبنانيين إلى حماية جيشهم الوطني ضد حملات التشكيك الاعلامية، ومحاولات زج جيشنا الوطني في زواريب السياسية اللبنانية المتناقضة في الواقع اللبناني.

شدد حمدان على وجوب ادراك كافة الاطياف التي يتشكل منها مجتمعنا اللبناني، أن المؤسسة العسكرية وكافة الأجهز اللبنانية، هم المعبر الذي يحمي ويصون عملية الانتقال، إلى المرحلة الجديدة المتقدمة لوطننا.

شكر حمدان معالي وزير الدفاع العميد موريس سليم، على اهتمامه الدائم للواقع الاجتماعي، لكافة العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والحرص الدائم على حفظ وصون كرامة كافة الضباط والرتباء والجنود، في هذه المرحلة الدقيقة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، التي تمر بها البلاد.

المصدر: بريد الموقع