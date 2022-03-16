فوز المجلس التنفيذي لنقابة المرئي والمسموع بالتزكية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2022 - 23:00

فوز المجلس التنفيذي لنقابة المرئي والمسموع بالتزكية

منذ 59 mins 16 March، 2022
نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع
لبنان

صدر عن مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع بيان أعلن “إنجاز إنتخابات أعضاء المجلس التنفيذي التي كانت مقررة اليوم وقد فاز بالتزكية الأعضاء التالية أسماؤهم: رندلى جبور، بهاء النابلسي، خضر رسلان، هلا حداد، عبدلله شمس الدين، مالك الشريف، نقولا حنا، رامي ضاهر، غريس مخايل، هتاف دهام، دزيريه بصيبص ووسام طرابلسي”.

و المجلس التنفيذي الجديد للزملاء أعضاء النقابة تعاونهم، واكد” العمل في ولايته المقبلة بما يساعد على تحصين وضع العاملين في الإعلام المرئي والمسموع وحقوقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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