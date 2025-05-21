عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الأربعاء 21-05-2025

العناوين

النهار:

– التعرّض لليونيفيل”يواكب” الغارات الإسرائيلية!

الأخبار:

– أخطأ حزب الله في بيروت

– مخزومي «broker» استحقاق بيروت: «مرجعيّة» سياسيّة ورئاسة بلدية بـ 2000 صوت!

– زيارة عباس لن تنتج حلاً فعلياً للمخيّمات

– نصف الفلسطينيين هربوا من «جحيم» لبنان | اللاجئون لعباس: «نحن هنا»

نداء الوطن:

– هكذا حاول الموساد خطف جثة كوهين من دمشق

– مرحلةٌ جديدة… وموسم صيفي واعد

– وزيرة السياحة: المشهد السياحي سيتغيّر

اللواء:

– انتخابات سيادية السبت في الجنوب.. والسلاح الفلسطيني على الطاولة مع عباس اليوم

– تحضير لمجلس وزراء للتعيينات.. واللجان في ضياع حول قوانين الإنتخاب

– لا أقلية ولا أكثرية بل هوية وطنية!

– دور لبنان في مشروع الشرق الأوسط الجديد

الشرق:

– بيروت طوت الصفحة الانتخابية والعين على استحقاق الجنوب

الجمهورية :

– السلاح الفلسطيني على الطاولة اليوم

– عباس: حق لبنان في بسط سلطته

الديار:

– اورتاغوس تصعّد من الدوحة ولبنان يصر على «الحوار»

– بيروت تستعد لصيف بلا عتمة… وصندوق النقد غير راضٍ

– الأفضل لسورية… التطبيع أم التقطيع؟

البناء:

– انتفاضة أوروبية ﻋﻠﻰ الحرب الإﺳراﺋيلية: لندن للعقوبات والاتحاد بتعليق اﻟﺷراﻛﺔ

– واشنطن: نظام الشرع يواجه خطر انهيار وشيك ﻓﻲ أﺳﺎبيع يهدّد بالفوضى والتقسيم

– الوزن الانتخابي لنواب التغيير وجمعيات المجتمع المدني ﻓﻲ بيروت ثلث الثنائي

الاسرار

النهار:

– علم أن لجنة من وزير سابق ونائب حالي شكلت من الحزبين الديمقراطي والاشتراكي، للقيام بجولة على رؤساء البلديات لتنقية الأجواء في القرى والبلدات التي شهدت معارك بلدية في الجبل..

– استغرب مسؤول تربوي الحملات الإعلامية ضد إدارات مدارس تطالب ذوي التلامذة بسداد المتأخرات من الأقساط قبل نهاية العام الدراسي، وسأل: هل يمكن للاهالي ملء خزانات سياراتهم بالوقود من دون دفع البدل، او شراء ثياب أولادهم باستمهال الدفع، فلماذا لا يتم اعتماد التأخير الا في المدرسة؟

– دعا اصدقاء منصور لبكي )المونسنيور قبل صدور قرار كنسي باعادته الى الحالة العلمانية وفصله من الكهنوت( الى مؤتمر صحافي يشارك فيه تحت عنوان رفضاً ً للظلم وإصراراً على المواجهة وتبيان الحقيقة” ما يعيد قضيته إلى الأضواء مجددا.ً

– يجري لبنان الرسمي اتصالات بعدد من سفراء الدول الفاعلة لضمان عدم حصول اي اعتداء اسرائيلي على المواطنين المتوجهين للاقتراع نهار السبت المقبل في قرى الجنوب والنبطية.

– ينتقد كثيرون من “جمهور المقاومة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات التي توجهها رئاسة الحكومة لإقامة حفلات موسيقية في السرايا الحكومية ويعتبرون ان الحكومة متلهية بالفن اكثر من الاهتمام بواقع الإعتداءات والتهجير في الجنوب

نداء الوطن:

– دحضاً للإشاعات لن ينسحب رئيس لائحة “بيروت بتحبك” محمود الجمل الفائز بالانتخابات من مجلس بلدية بيروت والأجواء تسير على ما يرام مع الأعضاء من لائحة “بيروت بتجمعنا”، وأبدى الجميع حرصاً على العمل كفريق عمل متجانس ومنسجم و”على قلب واحد”.

– وصفت مصادر معنية بالشأن الانتخابي أن معركة بيروت كانت في أحد أوجهها صراعاً صامتاً بين جمعية المشاريع، الأحباش، وبين “الجماعة الإسلامية”، وبدا واضحاً تقدم الأحباش على الجماعة.

– تسود حال من البلبلة أحد مستشفيات العاصمة بعد استقالات إدارية فيها وُصفت بالجماعية، وعزا موظفون في ذلك المستشفى سبب الاستقالة إلى أداء فوقي تمارسه مسؤولة لها تأثير مباشر على إدارة المستشفى ولو عن بُعد.

اللواء:

همس

– تطرح مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مسألة تموضع لبنان إقليمياً، في ضوء رفع العقوبات عن سوريا، والدور التركي المتضخّم في الشمال اللبناني

غمز

– يأخذ معنيون بالانتخابات البلدية والاختيارية على موظف إداري رفيع في قضاء حدودي أنه يخضع طلبات الترشيح للبلديات والمخاتير لاعتبارات شخصية وخاصة…

لغز

– مورست بعض الضغوطات المعنوية المشفوعة بوعود لسحب مرشحين في البلدات والقرى التي شهدت قوة اعتداءات وتدمير في مختلف الاقضية الجنوبية.

الجمهورية:

– أقفل أحد المسؤولين بابه أمام استقبال فئة معيّنة من الموظفين اعتمدوا على زيارته قبل كل استحقاق وظيفي

– أبلغ سياسي بارز محازبيه أنّ المرحلة تستوجب الصمت وإحناء الرأس، في انتظار تبلوُر العصر الجديد الذي دخلت فيه المنطقة.

– جرت مداولات بين مسؤولين غير مدنيِّين في فكرة ترحيل مسؤول كبير لأحد التنظيمات، بعدما تبيّن أنّه مقيم في لبنان بجنسية دولة عربية.

البناء:

خفايا

– ردّ مرجع سياسي على حملة التهويل التي يمارسها الفريق الذي يمهد لزيارات المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إعلامياً بالقول إن موجة التطبيع قادمة بقوة وعلى لبنان الالتحاق قبل أن يدفع الثمن أو أن الحرب الإسرائيلية سوف تتكفل بنزع السلاح ما لم ينزعه لبنان أو أن أميركا نفسها قد تقوم بالمهمة، فقال رأينا الرئيس الأميركي يتخلى عن دعوات التطبيع التي قالوا إنها عنوان زيارته للسعودية فقال للسعودية خذوا وقتكم واختاروا توقيتكم ورأينا الإسرائيلي عاجزاً عن المضي في حرب غزة ويفشل في نزع سلاح غزة ورأينا الغرب بدأ ينقلب على حروب “إسرائيل”، أما عن الحرب الأميركية فهل يملك المهوّلون بها تفسيراً لوقف إطلاق النار الأميركي اليمني الذي أوقفت عبره أميركا إسناد “إسرائيل” وواصل اليمن إسناد غزة واستهداف “إسرائيل”؟ أما عن الدعوة لاتخاذ الرئيس السوري الانتقالي نموذجاً فقال المرجع كان على أورتاغوس أن تسأل وزير الخارجية مارك روبيو هل تدعو للاقتداء به قبل خطر الانهيار الوشيك الذي تحدّث عنه أو بعده؟

كواليس

– دعا دبلوماسي عربي سابق الدول العربيّة التي تملك علاقات مع كيان الاحتلال إلى الانتباه لكون الشارع العربي يسمع دولاً غربية على علاقة تحالف مع الكيان تتخذ مواقف عالية السقف تصل حدّ فرض العقوبات بسبب جرائم الحرب في غزة، وإذا لم يكن الآن ما يشعرهم بالقلق فعليهم أن لا يستخفّوا بالشارع العربي الذي يعيش تحت ضغط الشعور بالخزي وهو يرى شوارع الغرب تنتفض بينما الشوارع العربية خالية من أيّ تحرك، فكيف إذا رأى بريطانيا صاحبة وعد بلفور تفرض العقوبات وتقاطع حكومة الكيان بينما لا يزال الكيان يشعر بالاطمئنان في علاقاته بدول عربيّة وإسلاميّة

المصدر: صحف