20 بلدية فازت فيها لوائح “التنمية والوفاء” في قضاء صور بالتزكية

بلدية فازت فيها لوائح التنمية والوفاء في قضاء صور بالتزكية، حتى الساعة، وهي:

1 – بدياس، 2 – المنصوري، 3 – دبعال، 4 – الكنيسة، 5 – وادي جيلو، 6 – الجبين، 7 – الحنية، 8 – النفاخية، 9 – بافليه، 10 – بثتيات، 11 – يانوح، 12 – صديقين، 13 – باريش، 14 – شيحين، 15 – قانا، 16 – الحميري، 17 – دير قانون راس العين، 18 – القليلة، 19 – الحلوسية و20 – طورا.

وما زالت اللقاءات والإجتماعات بين “الثنائي الشيعي” والعائلات في القرى على قدم وساق، للتوصل إلى الإعلان عن المزيد من لوائح التزكية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام