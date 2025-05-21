20 بلدية فازت فيها لوائح “التنمية والوفاء” في قضاء صور بالتزكية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2025 - 00:04

20 بلدية فازت فيها لوائح “التنمية والوفاء” في قضاء صور بالتزكية

منذ 32 mins 20 May، 2025
تنمية وفاء
لبنان

بلدية فازت فيها لوائح التنمية والوفاء في قضاء صور بالتزكية، حتى الساعة، وهي:

1 – بدياس، 2 – المنصوري، 3 – دبعال، 4 – الكنيسة، 5 – وادي جيلو، 6 – الجبين، 7 – الحنية، 8 – النفاخية، 9 – بافليه، 10 – بثتيات، 11 – يانوح، 12 – صديقين، 13 – باريش، 14 – شيحين، 15 – قانا، 16 – الحميري، 17 – دير قانون راس العين، 18 – القليلة، 19 – الحلوسية و20 – طورا.

وما زالت اللقاءات والإجتماعات بين “الثنائي الشيعي” والعائلات في القرى على قدم وساق، للتوصل إلى الإعلان عن المزيد من لوائح التزكية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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