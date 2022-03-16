قوات دونيتسك الشعبية “تحرر” 95 قرية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2022 - 15:18

قوات دونيتسك الشعبية “تحرر” 95 قرية (روسيا اليوم)

منذ 32 mins 16 March، 2022
أخبار موقع المنار

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