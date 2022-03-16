تراجع أسعار الذهب عالمياً

واصلت أسعار الذهب تراجعها في الوقت الذي أدت فيه المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض الطلب على أصول المعدن الأصفر.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 1,2 بالمئة إلى 1928,58 دولاراً للأوقية كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1,5 بالمئة إلى 1930,70دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1,7 بالمئة إلى 2428,72 دولاراً للأوقية بينما انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1,8 بالمئة إلى 24,58 دولاراً للأوقية وكذلك هبط البلاتين 1,8 بالمئة أيضا إلى 1012,4 دولاراً.

المصدر: رويترز