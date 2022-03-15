الثلوج لامست ارتفاع 300 م في لبنان

يستمر تأثير المنخفض الجوي العاصف المصحوب برياح قطبية باردة فوق مختلف بلدان الحوض الشرقي للمتوسط بينها لبنان. وقد لامست الثلوج فجر اليوم في بعض المناطق اللبنانية 300 م مثل بعض مناطق الشمال والمتن. وفي الجنوب مثل اقضية جزين ومرجعيون وبنت جبيل تساقطت على ارتفاع 700 م وما فوق.

وافادت غرفة التحكم المروري عن قطع طرقات العديد من المناطق الجبلية وسط دعوات الى الحذر من سلوك طرقات المناطق الجبلية لتكون طبقات من الجليد.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن تستمر العاصفة (GRETTA) المتمركزة فوق تركيا بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط مصحوبةً بمتساقطات خفيفة ورياح شماليّة باردة مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي ستؤدّي الى تدني ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات وتكوّن جليد على الطرقات التي تعلو عن 500م حتى يوم غد الاربعاء و استمرار التقلبات الجوية حتى مساء الجمعة .

المصدر: المنار