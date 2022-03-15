الصين تدعو إلى دراسة السياق التاريخي للوضع في أوكرانيا

قالت وكالة الأنباء “شينخوا”، إن يانغ جيتشي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أكد ضرورة دراسة الأسباب الجذرية الأولى للوضع في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة، أن المسؤول الصيني نوه خلال المحادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأنه يجب مراعاة مخاوف كلا الجانبين خلال المفاوضات بين كييف وموسكو.

وأضافت الوكالة “وأعلن يانغ جيتشي كذلك أنه من المهم توضيح السياق التاريخي للمسألة الأوكرانية، للوصول إلى أصل المشكلة والاستجابة للمخاوف المشروعة لجميع الأطراف”.

ودعا عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مشترك للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من أجل تحقيق نتيجة مهمة والتوصل إلى وقف التصعيد في أقرب وقت ممكن.

ووفقا له، يجب إنشاء آلية “متوازنة وفعالة ومستدامة” لضمان الأمن في أوروبا.

ويشار إلى أن وفدا أمريكيا بقيادة سوليفان، أجرى في روما أمس الاثنين مباحثات مع وفد صيني برئاسة يانغ جيتشي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية.

المصدر: وكالات