وزارة الدفاع الروسية: ملتزمون بنظام وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا ملتزمة تماماً بتنفيذ تعهداتها في المجال الإنساني بإطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال ميزينتسيف، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، “على الرغم من السيل اللامتناهي من الأكاذيب والمعلومات المضللة، تواصل روسيا الوفاء الكامل بالتزاماتها الإنسانية”. وأضاف ميزينتسيف، “القوات المسلحة الروسية ملتزمة تمام الالتزام بنظام وقف إطلاق النار”.

وتابع ميزينتسيف، “نرصد مرة أخرى مواصلة كتائب النازيين الجدد استغلال نظام وقف إطلاق النار بصورة يومية لإعادة تنظيم صفوفهم في مواقع أكثر فعالية، واستعادة الاستعداد القتالي وتجديد العتاد، مع الاختباء خلف “دروع بشرية من المدنيين”.

ووفقا له، في كل يوم، لليوم الحادي عشر على التوالي، من الساعة 10 صباحًا، يفتح الجانب الروسي ممرات إنسانية في اتجاهات كييف، تشيرنوكوفسك، سومي وخاركيف. “إن خروج المدنيين والمواطنين الأجانب عبرها (الممرات) يتم توفيره باتجاه كل من روسيا والغرب عبر الأراضي التي تسيطر عليها كييف الرسمية”. وأعلن ميزينتسيف، بدء إجلاء سكان ماريوبول، مشيرا إلى تجهيز 200 حافلة لهذا الغرض.

وقال ميزينتسيف بهذا الصدد، “سمحت العملية الناجحة لفك تطويق المدينة من فتح ممرات إنسانية لخروج السكان المدنيين من الساعة 15:00وبدء الإجلاء الجماعي للسكان الذين احتجزهم النازيون الجدد كرهائن لفترة طويلة”. وأضاف ميزينتسيف، “القافلة الأولى (تتكون من 50 حافلة) وصلت بالفعل إلى ماريوبول، وسلمت 450 طناً من الأدوية والمواد الضرورية، والأغذية ، بما في ذلك أغذية الأطفال”.

وتابع ميزينتسيف قائلا إنه “سيتم نقل جميع سكان ماريوبول المصابين والراغبين إلى مراكز إيواء مؤقتة ، حيث يتم توفير جميع الظروف المعيشية المريحة لهم”. وأشار ميزينتسيف “سيتم تزويد المواطنين القادمين بكل ما هو ضروري، وسيتم حل قضايا إيداع الأطفال في مؤسسات ما قبل المدرسة وأطفال المدارس والطلاب في المؤسسات التعليمية على الفور. وقال إنه مع كل مواطن في ماريوبول نجا من أهوال وإذلال النازيين الجدد ، سيتم تنفيذ العمل الفردي بمشاركة العاملين الطبيين وموظفي الخدمة النفسية.

المصدر: سبوتنيك