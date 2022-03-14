الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره التركي الأزمة الأوكرانية وإجلاء المواطنين الأتراك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2022 - 22:30

الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره التركي الأزمة الأوكرانية وإجلاء المواطنين الأتراك

منذ 25 mins 14 March، 2022
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