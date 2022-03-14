ميقاتي يبحث مع وفد عراقي في اتفاق التعاون الصناعي المشترك بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا وفدا عراقيا، للبحث في اتفاق التعاون المشترك بين لبنان والعراق في المجال الصناعي، ذلك في حضور وزير المال يوسف خليل، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حميه ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.

ويضم الوفد العراقي مستشار رئيس الوزراء العراقي علاء الساعدي، ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية أسامة الرافعي، والمدير العام للاستشارات في البنك المركزي العراقي مازن صباح أحمد، والمدير العام للمحاسبة سحر هادي، وخبير البنك المركزي العراقي علي عاطف موسى والسفير العراقي حيدر شياع البراك.

ويشارك في الاجتماع النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين وسفير لبنان في العراق علي الحبحاب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام