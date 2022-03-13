حسن عز الدين: المقاومة حريصة على استقلال لبنان وسيادته وعلى ثرواته وحمايته

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين ان “المقاومة التي استطاعت ان تحرر هذا البلد من الاحتلال، هي حريصة أيضا على استقلال لبنان وسيادته وعلى ثرواته وحمايته وعلى مناعته وقوته وموقعه وهويته”.

واوضح عز الدين الاحد “لا نقبل بإلغاء أحد في هذا البلد، نحن مع ان يكون هناك تفاهم على المستوى العام، إنما طبيعة الانتخابات وطبيعة هذا الاستحقاق لا بد من ان يكون هناك تنافس، وطبيعي ان الكل يريد الربح في الانتخابات”، وقال “نحن نؤمن بعد تسوية الطائف أن لبنان تموضع في الاتجاه الصحيح، هذا التموضع هو الانتماء الى هذه المنطقة التي نعيش فيها ونحن جميعا ننتمي الى هذا الوطن، الذي يشكل جزءا من الوطن العربي الكبير الذي ننتمي اليه بكل معاني الانتماء الحقيقي والالتزام السياسي لما يدور حولنا”.

وأضاف عز الدين “عندما نتحدث عن هموم العرب وعما يجري في المنطقة، بكل صراحة لا نستطيع أن نكون حياديين باتجاه اي قضية من قضايا التي تهم هذه المنطقة، ولا يمكن ان ننأى بأنفسنا عن أي موضوع سياسي عسكري وعن أي استهداف قد يستهدفها”، وتابع “موضوع فلسطين لا نستطيع أن نقف بحياد أمامه وأمام ما جرى في فلسطين بتهجير شعب بأكمله ليحل محله أناس من شتى أنحاء العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام