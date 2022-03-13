قوات لوغانسك تحرر مكانا استخدمه الأوكرانيون للإعدام

قالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية لوغانسك، إنها اكتشفت خلال هجماتها، مواقع نفذ فيها الأوكرانيون قتل المدنيين وذلك في منطقة السكة الحديد.

وأضافت القيادة في بيانها: “خلال الهجوم في اتجاه بوباسنيانسكي، اكتشفت وحدات القوات الشعبية أماكن لقتل المدنيين في منطقة سكة حديد بوباسنيانسكايا”.

ووفقا للبيان، قامت القوات الأوكرانية خلال انسحابها من المنطقة، بإخراج المدنيين من الأقبية واستخدمتهم كدروع بشرية، وقد تم إطلاق النار على من قاومهم أو حاول الفرار.

وفي قرية بولوفينكينو قام عناصر كتيبة “إيدار” للقوميين المتعصبين بتنظيم سجن ميداني في معمل سابق لإنتاج المرتديلا. وفيه جرى سجن وتعذيب الأسرى من القوات الشعبية وكذلك المدنيين المتعاطفين معهم.

المصدر: وكالات