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March 13 2022 - 13:16

الجيش الصومالي يعلن مقتل 200 عنصر من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة

منذ 42 mins 13 March، 2022
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أخبار دولية - الصومال

نفذ الجيش الوطني الصومالي، عمليات عسكرية في محافظة غلغدود بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية نقلا عن الضباط العسكريين، فإن “العملية العسكرية جرت عن طريق القصف الجوي في منطقة هريري غوبدلي التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية، حيث تم استهداف “الإرهابيين”.

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية إلى أن “من بين القتلى، قادة ومليشيات أخرى”، لافتة إلى أن “الجيش الوطني كان قد أحبط سلسلة تفجيرات لمحاولة إيذاء الشعب الصومالي”.

وأوضحت أن الغارة الجوية نفذت في الساعة الـ17:30 من مساء أمس (بالتوقيت المحلي)، في المنطقة المذكورة.

المصدر: وكالات

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