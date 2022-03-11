“تجمع العلماء”: للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة واختيار البرنامج الافضل

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “المواطنين اللبنانيين الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة واختيار البرنامج الافضل والشخص أو الجهة الذي يؤمن انه ينفذ ما يعد به”، ونوه “بقرار الحكومة اللبنانية تأجيل الميغاسنتر الى الانتخابات المقبلة ما يؤكد على اجرائها في موعدها”.

وأشاد التجمع “بقرار القاضية غادة عون إصدار قرار منع سفر بحق رؤساء بعض المصارف المتهمين بتهريب الاموال وبالازمة الاقتصادية التي حلت بلبنان”، داعيا الى “استمرار التحقيق معهم وصولا للحقيقة ولاسترداد الاموال المهربة وتحميلهم الجزء الاكبر من الخسارة الواقعة على الخزينة اللبنانية كونهم استفادوا بوجه غير منطقي ومشروع من الهندسات المالية التي هي في الواقع سرقات قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالإشتراك معهم”.

هذا ونوه التجمع “بالنجاحات التي حققتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي على صعيد كشف شبكات العملاء العدو الصهيوني والتي كان آخرها إيقافها لثلاثة متهمين بالتعامل مع الموساد الصهيوني في بلدة الغازية”، داعيا الى “الاستمرار في هذه الحملة لتوجيه حركات استباقية لما يخطط له العدو الصهيوني تجاه الامن في لبنان”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع “زيارة رئيس الكيان الصهيوني اسحق هيرتزوغ لتركيا باستقباله من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يؤكد الدور المشبوه لاردوغان في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام