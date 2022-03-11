ستولتنبرغ: الناتو لن يرسل قوات وطائرات إلى أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ الجمعة، أن الحلف لن يرسل قوات وطائرات إلى أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ، في حوار مع وكالة “رويترز” أنه من المهم إيجاد “حل سياسي ودبلوماسي” للوضع الحالي.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا :”مع احتمال كبير … سيؤدي إلى تصعيد الحرب إلى حرب واسعة النطاق بين الناتو وروسيا”. وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أنّ الحلف يعتزم تعزيز جناحه الشرقي، محذّراً من أنّ التهديد الروسي بات “الوضع الطبيعي الجديد في أوروبا”.

المصدر: سبوتنيك