القاضية عون ابلغت الامن العام قرار منع السفر في حق رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف

أبلغت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون صباح اليوم الامن العام، قرار منع السفر في حق رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف لتعميمه، وجاء في القرار الآتي:

“جانب المديرية العامة للامن العام، بناء على القرار الصادر عن نيابتنا بتاريخ 10/3/2022 تقرر منع سفر كل من:

سليم جورج صفير والدته منيرة (تولد عام 1944 لبناني).

سمير نقولا حنا والدته رينيه (تولد عام 1944 لبناني).

ريا محمد علي حفار والدتها بشرى (تولد 1967 لبنانية).

سعد نعمان ازهري والدته صديقة (تولد عام 1961 لبناني).

انطوان مخايل الصحناوي (مواليد عام 1958 سجل 139/ المدور لبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام