أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 11-03-2022

البناء

• تقول مصادر على صلة بالدراسات الانتخابية إن عودة كتلة التيار الوطني الحر لتشكيل الكتلة الأكبر نيابياً اصبح مرجحاً، رغم تراجع حجم الكتلة، لكن مع تراجع منافسيها اكثر حيث يرجح ان تنال 15 – 18 مقعداً بينما أكبر منافسيها سينال 11 – 14 مقعداً.

• قالت مصادر روسية إن الحكومة ستقوم بتشغيل كل المؤسسات الغربية التي اوقفت اعمالها دون تحديد وضعها القانوني، ومنها الطائرات المستأجرة وإن تسديد الديون الروسية العامة والخاصة سيتم بالروبل و إن قرار عدم الارتهان للسوق الأوروبية في الغاز والنفط قد اتخذ وسينفذ تدريجياً.

النهار

• سرب امس خبر تعيين الوزيرة السابقة غادة شريم عطا رئيسة لمجلس ادارة تلفزيون لبنان لكن القرار لم يسلك طريقه في مجلس الوزراء.

• بعد خلاف بين وزير الصناعة واحدى الجمعيات التي تنظم المعارض والمؤتمرات حول تنظيم زيارة وفد عراقي الى لبنان ارسلت الاخيرة الى الوزارة كتابا تنسحب منه من البروتوكول الموقع بين الطرفين في ظل شكوى من تعامل الوزير مع الشركة بشكل مهين وفق مصادرها.

اللواء

• طالت العقوبات الأميركية على روسيا شخصيات لبنانية على علاقات متينة بها، إذ تبيَّن أن أموالهم في المصارف الروسية ذهبت مع ريح العقوبات الجارية!

• يدور نقاش صامت لدى جهات حزبية وسياسية حول خيارات الترشيح واعتبارات الأفضليات لدى القوى السياسية!

• أصر رئيس تيّار معارض على تسمية وزير لمقعد خلا باستقالة وزير آخر محسوب عليه، لإعتبارات تتعلق بعدم إلقاء الإعلام الرسمي بأيدي فريق العهد في أيامه الأخيرة!

الجمهورية

• ألغى أحد رؤساء الهيئات المستقلة مشاركته في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية لأسباب لم يكشف عنها.

• تفاجأ نائب سابق بترشح إبن شقيق نائب سابق في إحدى دوائر الشمال على لائحة تيار سياسي مناهض للعهد.

• سأل وزير حقيبة سيادية رداً على أسباب اتخاذ لبنان موقفا ضد روسيا: أين هي مصالح لبنان المشتركة مع روسيا؟

المصدر: صحف