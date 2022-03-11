عبداللهيان : القضايا الرئيسية في المفاوضات النووية بما فيها الغاء الحظر يجب الا تكون متأثرة بالاطماع الامريكية

اكد وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ان القضايا الرئيسية في المفاوضات النووية بما فيها الغاء الحظر يجب الا تكون متأثرة بالاطماع الامريكية.

عبد اللهيان وفي اتصال هاتفي مع مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الاوروبي “جوسب بورل” اعتبر ان طرح امريكا مطالب جديدة يفتقر الى مبرر منطقي ويتناقض مواقفها حيال التوصل السريع الى الاتفاق.

واشاد عبداللهيان بمساعي واهتمام بورل بالمفاوضات في فيينا والتقدم الذي حصل فيها واضاف في حال تحلي جميع الاطراف بالرؤية الحقيقية يمكن التوصل لأتفاق جيد.

من جانبه اعلن بورل ان”المفاوضات في فيينا بلغت مرحلة حساسة وعلى امريكا وايران ابداء مزيد من المرونة”، واضاف”نستمر في مساعينا للتوصل الى الاتفاق بعد قطع مسافة كبيرة فيها”.

المصدر: قناة المنار