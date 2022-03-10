الدفاع الروسية: الطيران الروسي لم يضرب أي أهداف أرضية في ماريوبول – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 22:30
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رئيس الجمهورية ميشال عون بعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: ملتزمون بتنفيذ القرار 1701
عون يترأس مجلس الوزراء: أنا مع إجراء الانتخابات النيابية والميغاسنتر يخفف الأعباء عن المواطنين ويرفع نسب المشاركة
مجلس الوزراء يعين اللواء طوني صليبا مديراً عاما لجهاز أمن الدولة بصفته المدنية والعميد حسن شقير نائبا للمدير العام
مجلس الوزراء يسقط بند اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة مع الإلتزام بتطبيقه في انتخابات 2026
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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: لإقرار موازنة خالية من الضرائب والرسوم التي تطال الفئات الشعبية والفقيرة
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: المقاومة أصبحت اليوم ضمانة وطنية لحفظ سيادة لبنان وثرواته وردع العدوان عنه
الوفاء للمقاومة: إقرار "الميغاسنتر" خطوة نوعية مطلوبة لاعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة
الوفاء للمقاومة: وجوب استنفار وزارة الاقتصاد والجهات القضائية والأجهزة الأمنية لوضع حدّ للاحتكار ومعاقبة المحتكرين
الوفاء للمقاومة: بيان الخارجية اللبنانية كما التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة يسيئان الى لبنان ومصالحه
وزيرا النقل اللبناني والفرنسي يوقعان بروتوكولا يتضمن تقديم 50 باصا للنقل المشترك ضمن هبة فرنسية للبنان في السراي الحكومي
وزيرا النقل اللبناني والفرنسي يحضران توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تصدر قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف لبنانية
الممنوعون من السفر هم رؤساء مجالس إدارة بنك بيروت وبنك عوده وسوسيتيه جنرال وبلوم بنك وبنك ميد
الإمام السيد علي الخامنئي: التنازل أمام أميركا أو أي قوة أخرى لتفادي العقوبات هو خطأ كبير يوجه ضربة للقوة السياسية
الإمام الخامنئي: مقترح تخفيض القدرات الدفاعية لمنع إثارة الحساسية عند العدو لا يوجد بسذاجته
الإمام الخامنئي: الحضور الإقليمي سيمنحنا العمق الاستراتيجي ومزيدا من القوة وما هو السبب للتنازل عنه؟
بوتين يناقش تأثير العقوبات مع الحكومة: العقوبات الغربية غير شرعية وستنعكس عليهم ونحن ملتزمون بتعهداتنا بإمدادات الطاقة
بوتين: الولايات المتحدة تعمل على حل مشاكلها مع فنزويلا وإيران الآن رغم فرضها عقوبات غير شرعية على البلدين
بوتين: أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا ولسنا مسؤولين عن ارتفاع أسعار المحروقات
الدفاع الروسية: قواتنا تتقدم إلى عمق مدينة ماريوبول من جهة الشمال ولم توجه أي ضربات للمستشفى فيها
ماكرون: لا أرى حلا دبلوماسيا قريبا للحرب في أوكرانيا سواء في الساعات المقبلة أو الأيام القليلة المقبلة
البيت الأبيض: لم يتغير موقفنا بشأن عدم إرسال قوات أميركية للقتال إلى جانب الأوكرانيين ضد روسيا
شركة ويسترن يونيون للتحويلات المالية تعلق عملها في روسيا وبيلاروسيا
العقود الآجلة للنفط الأمريكي ترتفع بأكثر من 3 دولارات وعقود خام برنت تتخطى الـ114 دولاراً للبرميل
مجموعة السبع تدرس إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الغاز وتدعو الدول المنتجة للغاز والنفط إلى زيادة إمداداتها
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: الحرب العالمية الجديدة بدأت بالفعل وهي تتسم بطبيعة اقتصادية الآن
وزير الخارجية الإيراني يبحث هاتفيا تطورات محادثات فيينا مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي
عبد اللهيان: لا توجد مبررات منطقية لبعض المطالب الجديدة من الولايات المتحدة وهي تتعارض مع موقفها من اتفاق سريع
البيت الأبيض: قريبون من التوصل إلى اتفاق مع إيران ومن مصلحتنا البقاء على طاولة التفاوض والمرحلة الأخيرة هي الأكثر صعوبة
الخارجية الفرنسية: الآمال بالتوصل لاتفاق نووي مع إيران تتضاءل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الفرنسية: الآمال بالتوصل لاتفاق نووي مع إيران تتضاءل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: الطيران الروسي لم يضرب أي أهداف أرضية في ماريوبول
منذ 43 mins
10 March، 2022
الدفاع الروسية
ماريوبول
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