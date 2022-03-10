لافروف عقب لقائه نظيره الأوكراني: نود إجراء محادثات جادة في بيلاروسيا على أن تكون النتائج ضمن التسوية الشاملة في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 13:40
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متحدث عسكري صيني: كلما لوّحت اميركا واليابان بشأن مسألة تايوان فسيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية السيادة الوطنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
موسكو تتوقع عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الاوكراني على هامش أعمال منتدى أنطاليا في تركيا
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الخارجية الإيرانية تندد بالعدوان الصاروخي للكيان الصهيوني على دمشق الذي أدى إلى استشهاد اثنين من كوادر الحرس الثوري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يبحث مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا
الرئيس الإيراني: نتابع المفاوضات النووية وفقاً للمبادئ المعلنة من قبل الإمام الخامنئي ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: دخول الفضاء ووضع قمر صناعي في المدار في ظل الحظر الدولي يعد فخراً وجهاداً كبيراً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
لافروف عقب لقائه نظيره الأوكراني: نود إجراء محادثات جادة في بيلاروسيا على أن تكون النتائج ضمن التسوية الشاملة في أوكرانيا
منذ 1 ساعة
10 March، 2022
اوكرانيا
لافروف
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