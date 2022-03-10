لافروف عقب لقائه نظيره الأوكراني: نود إجراء محادثات جادة في بيلاروسيا على أن تكون النتائج ضمن التسوية الشاملة في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 13:40

لافروف عقب لقائه نظيره الأوكراني: نود إجراء محادثات جادة في بيلاروسيا على أن تكون النتائج ضمن التسوية الشاملة في أوكرانيا

منذ 1 ساعة 10 March، 2022
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