استمرار مسلسل السرقات في حلبا والأهالي يناشدون المعنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2022 - 13:38

استمرار مسلسل السرقات في حلبا والأهالي يناشدون المعنيين

منذ 35 mins 10 March، 2022
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لبنان

يستمر مسلسل السرقات في مدينة حلبا حيث يعمد مجهولون كل ليلة تقريبا وخصوصا في أوقات الطقس العاصف على سرقة المنازل وخصوصا المقفلة والممتلكات العائدة للمغتربين، فيسرقون كل محتوياتها تقريبا، كذلك يسرقون خزانات المياه على أسطح المباني والأسلاك الكهربائية، وكل ما تصل إليه أيديهم من بطاريات السيارات في شوارع المدينة وبطاريات الطاقة الشمسية على أعمدة الانارة في شوارع المدينة، ولم تسلم منهم حتى مستوعبات النفايات التي وضعتها بلدية حلبا في شوارعها وأحيائها.

ويناشد الأهالي محافظ عكار عماد اللبكي والأجهزة الأمنية إلقاء القبض على السارقين وإنزال أشد العقوبات بهم لأن هذا الوضع لم يعد يحتمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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