هاشم: القضايا المعيشية أولويات تستحق جلسات مفتوحة للحكومة

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، في تصريح، “ان الاولوية، في جلسة الحكومة اليوم التي ستبحث في جدول أعمال محدد، هي مقاربة القضايا المعيشية والحياتية مع ارتفاع الدولار واحتكار المواد الاساسية وغلاء الاسعار والواقع الصحي في المستشفيات وعدم قدرة المرضى على تحمل الفروقات”.

وقال: “هذه الاولويات التي تستحق جلسات مفتوحة لاتخاذ القرارات الطارئة لانقاذ ما يمكن انقاذه ومعالجة الازمات المستجدة، فلا يجوز الانتظار لتأتي الحلول الخارجية. فلتكن الرؤية الوطنية أساسا للخطوات الانقاذية وفي أسرع وقت، فقد وصلت امور الناس الى حدود اليأس من الواقع المرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام