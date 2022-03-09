النائب الحاج حسن التقى وفدا من مستخدمي اوجيرو: لضرورة تلبية مطالبهم منعا لتعطيل مصالح المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2022 - 13:36

النائب الحاج حسن التقى وفدا من مستخدمي اوجيرو: لضرورة تلبية مطالبهم منعا لتعطيل مصالح المواطنين

منذ 18 mins 9 March، 2022
حسين الحاج حسن
لبنان

إستقبل رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن وفدا من نقابة مستخدمي “اوجيرو” الذين عرضوا لاسباب الاضراب الذي بدأه المستخدمون يوم امس، والمتعلق بعدم حصولهم على المساعدة الاجتماعية وبدل النقل والساعات الاضافية، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.
واوضح النائب الحاج حسن “انه يتفهم مطالب المستخدمين ويؤيدها وانه سوف يتابع الموضوع مع الوزير والحكومة”.
واكد “ضرورة تلبية مطالب مستخدمي “اوجيرو” عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة خصوصا مع وجود وضع اقتصادي ضاغط، ومنعا لتعطيل مصالح المواطنين والاقتصاد في استمرار خدمة الاتصالات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة