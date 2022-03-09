النائب الحاج حسن التقى وفدا من مستخدمي اوجيرو: لضرورة تلبية مطالبهم منعا لتعطيل مصالح المواطنين

إستقبل رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن وفدا من نقابة مستخدمي “اوجيرو” الذين عرضوا لاسباب الاضراب الذي بدأه المستخدمون يوم امس، والمتعلق بعدم حصولهم على المساعدة الاجتماعية وبدل النقل والساعات الاضافية، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.

واوضح النائب الحاج حسن “انه يتفهم مطالب المستخدمين ويؤيدها وانه سوف يتابع الموضوع مع الوزير والحكومة”.

واكد “ضرورة تلبية مطالب مستخدمي “اوجيرو” عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة خصوصا مع وجود وضع اقتصادي ضاغط، ومنعا لتعطيل مصالح المواطنين والاقتصاد في استمرار خدمة الاتصالات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام