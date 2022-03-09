اردوغان: سنواصل اتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان أمن إمدادات السلع واستقرار الأسعار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إنه “مثلما نرفض ترك الشعب الأوكراني وحيدا، لا نقبل أيضا الممارسات التي تذكرنا بمطاردة الساحرات حيال الشعب الروسي”. ورأى أردوغان أن “العقلية التي تميز بين المظلومين على أساس الدين والعرق ولون البشرة، لا علاقة لها بالإنسانية أو الحضارة”.

وأشار أردوغان إلى أن السلطات “ستواصل خلال الفترة المقبلة اتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان أمن إمدادات السلع واستقرار الأسعار”، مضيفاً “مواطنونا أبدوا اهتماما كبيرا بنظام الإيداع المحمي من تقلبات أسعار الصرف وبلغ إجمالي الودائع فيه نحو 550 مليار ليرة تركية”.

وأكد أن “تركيا ستتجاوز المشاكل التي تعانيها حاليا خلال فترة وجيزة كما فعلت في الماضي”، لافتا إلى أن “تركيا أثبتت مقاومتها للصدمات مجددا من خلال قوتها الإنتاجية والتوظيفية”.

المصدر: روسيا اليوم