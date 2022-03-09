الجيش الروسي يعثر على أكثر من 500 قطعة سلاح في محطة طاقة نووية أوكرانية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2022 - 10:52

الجيش الروسي يعثر على أكثر من 500 قطعة سلاح في محطة طاقة نووية أوكرانية (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 9 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة