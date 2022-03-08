الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لم نعد مهتمين بالانضمام إلى حلف النيتو الذي يخشى مواجهة موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2022 - 12:28

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لم نعد مهتمين بالانضمام إلى حلف النيتو الذي يخشى مواجهة موسكو

منذ 10 mins 8 March، 2022
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