الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لم نعد مهتمين بالانضمام إلى حلف النيتو الذي يخشى مواجهة موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2022 - 12:28
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عند الساعة 3:30 من عصر اليوم في احتفال يوم الجريح المقاوم
الدفاع الروسية: فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول منذ الـ7 صباحاً بتوقيت غرينتش
الدفاع الروسية: قادة ومسؤولون أوكرانيون يمنعون المدنيين من الخروج عبر الممرات الإنسانية
الخارجية الروسية: موسكو تدعم بقاء قنوات الحوار مفتوحة مع واشنطن في مجال الأمن الدولي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا ليست الأخيرة وسنواصل المحادثات
الخارجية الصينية: بكين تطلب من واشنطن تفسيراً لأنشطتها البيولوجية لأغراض عسكرية في أوكرانيا
الخارجية الصينية: سياسة الولايات المتحدة بشأن التوسع الشرقي للناتو لعبت دوراً رئيسياً في الأزمة الأوكرانية
رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي يطلب من قواته المتمركزة في أوروبا العمل على منع اندلاع حرب بين قوى عظمى
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا يعني اتساع نطاق الحرب وصداماً مباشراً مع روسيا
البنك الدولي يوافق على مساعدة فورية لأوكرانيا بقيمة 489 مليون دولار
أوبك تدعو دول العالم إلى تحييد سوق الطاقة العالمي عن الخلافات السياسية
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحذر من خطر تحول الوضع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو عقب اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غرب جنين وتفجيرها منزلي الأسيرين محمد وغيث جرادات
الأمين العام للجهاد الإسلامي: هدم وتفجير منازل رجال الحركة في جنين لن يهدم إرادة الجهاد والمقاومة لدينا ولدى شعبنا
زياد النخالة: سنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا وسنكمل مسيرتنا حتى النصر
حماس في اليوم العالمي للمرأة: استمرار انتهاكات الاحتلال ضد أسيراتنا لن يفلح في كسر صمودهن وقضية تحريرهن تبقى أولوية
الحرس الثوري الإيراني يؤكّد نجاحه في وضع القمر الصناعي "نور 2" في مدار يبعد 500 كلم عن الأرض للقيام بمهمة استطلاعية
القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسسية من نوع "سكان إيغل" في مديرية حرض بمحافظة حجة
خلية الإعلام الأمني في العراق: مقتل إرهابيين 2 من "داعش" إثر استهدافهما من قبل طيران الجيش في سامراء
مقتل جنديين مصريين وإصابة 4 آخرين من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي جراء انفجار عبوة ناسفة
الشرطة الأميركية: قتيل وجريحان في إطلاق نار أمام مدرسة ثانوية في ولاية آيوا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مقتل جنديين مصريين وإصابة 4 آخرين من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي جراء انفجار عبوة ناسفة
الشرطة الأميركية: قتيل وجريحان في إطلاق نار أمام مدرسة ثانوية في ولاية آيوا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية عاودت التقدم نحو مدينة ميكولايف
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: المفاوضون يقيّمون العناصر الجديدة التي أثرت على المحادثات في فيينا
الخارجية الايرانية: الحوار في فيينا يسير بشكل طبيعي ونتفهم توجهات روسيا التي كانت بناءة للوصول لاتفاق شامل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لم نعد مهتمين بالانضمام إلى حلف النيتو الذي يخشى مواجهة موسكو
منذ 10 mins
8 March، 2022
عاجل
اخبار اوكرانيا
النيتو
زيلينسكي
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