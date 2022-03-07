مستوطنون صهاينة يعتدون على أرض زراعية غرب بيت لحم بالضفة المحتلة

نصب مستوطنون صهاينة الإثنين منزلا متنقلا وخيمة في أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مجموعة من المستوطنين الصهاينة المسلحين اقتحمت منطقة بردمو شرق البلدة، الواقعة بين منطقتي القصير والخمار المستهدفتين من العدو الاسرائيلي، وقامت بأعمال تجريف ونصب خيمة كبيرة بطول 40 مترا وعرض 10 أمتار، إضافة الى بيت متنقل “كرافان”.

وأضاف المصادر أن “الأرض التي تبلغ مساحتها 23 دونما، تعرضت سابقا لمحاولات الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، لكن تم التصدي لهم ومنعهم، في الوقت الذي يمنع الاحتلال أصحابها من استصلاحها”، وأشارت إلى أن “المستوطنين اعتدوا على أصحابها الذين حاولوا التصدي لهم، وهددوهم بالقتل إذا حاولوا الاقتراب من المنطقة”.

المصدر: وكالة وفا