إضراب شامل في القدس المحتلة ودعوات للنفير العام والمواجهة مع العدو الاسرائيلي

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة الاثنين الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيدين الفلسطينيين كريم القواسمي ويامن جفال، ودعت “للنفير العام والمواجهة المباشرة مع العدو الاسرائيلي ردا على جرائمه”.

وكان الطفل يامن نافز جفال (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته إثر إطلاق العدو الاسرائيلي النار عليه في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

فيما استشهد، الشاب كريم القواسمي من بلدة الطور بالقدس المحتلة، والذي ارتقى إلى العلا شهيدًا فجر الاحد، أثناء تنفيذه عملية طعن بطولية لشرطيين صهيونيين قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم