موسكو تبلغ الوسطاء: تعليق عملية اوكرانيا ممكن اذا حققت كييف ما عليها

تضاربت الانباء عن انطلاق عملية إجلاء المدنيين الاوكرانيين من مدينة ماريوبول وضواحيها على السواحل الجنوبية، وذلك بعد عرقلة القوميين الاوكرانيين عملية الاجلاء عبر الممرات الإنسانية التي فتحتها القوات الروسية. وبعد اعلان جمهورية دونيتسك أن المدنيين بدوأ بالخروج، تحدثت المصادر الاوكرانية عن عرقلة العملية بسبب استمرار القصف.

وفي تقريرها اليومي أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير ألفين ومئتين وثلاثة أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إنَّ قوات بلاده قصفت المطار العسكري في ستاروكو-ستان-تينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.

كذلك أكدت الوزارة أنَّ الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط اربع طائرات من نوع “ميغ-27” وطائرة أخرى من نوع “ميغ-29” تابعة للقوات الاوكرانية. ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية فقد تمكنت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من بسط السيطرة على إحدى عشرة منطقة سكانية جديدة.

وفي تقريرها اليومي أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير ألفين ومئتين وثلاثة أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إنَّ قوات بلاده قصفت المطار العسكري في ستاروكو-ستان-تينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.

كذلك أكدت الوزارة أنَّ الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط اربع طائرات من نوع “ميغ-27” وطائرة أخرى من نوع “ميغ-29” تابعة للقوات الاوكرانية. ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية فقد تمكنت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من بسط السيطرة على إحدى عشرة منطقة سكانية جديدة.

المصدر: المنار