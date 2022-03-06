بلينكن: واشنطن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 17:10

بلينكن: واشنطن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

منذ 2 ساعة 6 March، 2022
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