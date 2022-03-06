بلينكن: واشنطن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده “تعمل جاهدة” للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية، حسبما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”. وقال للصحافيين خلال زيارة إلى مولدافيا “لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا”.

من جهة ثانية، قال وزير الخارجية الأميركي أن “الولايات المتحدة تدعم رغبة مولدوفا في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي”. وقال بلينكن “هذه هي إرادة الشعب المولدوفي، ونحن نرحب بالسعي إلى توثيق العلاقات وتحقيق تكامل أكبر. لكن في النهاية، هذه العملية متروكة لمولدوفا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”.

المصدر: سبوتنيك