النائب جشي: سنخوض الانتخابات بكل عزم وإرادة وسنحمي بلدنا ونبني الدولة القوية

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي إننا “اليوم قادمون على استحقاق الانتخابات النيابية، ونؤكد في هذا السياق، أننا مع خيار الشعب بعيداً عن شراء الذمم بالمال الأسود، فيما يتلطى البعص بما يسمى بجمعيات الـ(N.G.O) التي تتلقى الدعم المالي والتوجيه السياسي من قبل بعض السفارات المرتبطة بشكل مباشر بالمشروع الأميركي، وذلك لإخضاع شعوب المنطقة ونهب ثرواتها والتطبيع مع العدو الصهيوني، وشطب القضية الفلسطينية من المعادلة”.

وخلال رعايته افتتاح مصلى للهيئة الصحية الإسلامية في مدينة صور، رأى النائب جشي أن “تصريح ولي العهد السعودي بالأمس بخصوص إمكانية تحالفه بشكل معلن مع العدو الصهيوني، يندرج في سياق ما يرسمه الأميركي لإخضاع المنطقة، وأن إسرائيل ليست عدواً كما قالها ابن سلمان”.

وشدد النائب جشي على أننا “سنخوض الانتخابات بكل عزم وإرادة وبلا أي تردد وبالتحالف مع الإخوة في حركة أمل”.

وأكد النائب جشي أن لبنان بلدنا ونحن معنيون بالدفاع عنه وبالحفاظ عليه، وكما قاتلنا العدو الصهيوني في عام 1982 الى العام 2000 حيث تحررت معظم أرضنا، نحن اليوم معنيون أيضاً بالدفاع عن هوية لبنان المقاوم من خلال مشاركتنا الكثيفة في الانتخابات في مقابل المشروع الآخر المرتبط بالأميركي والسعودي الذي يعلن جهاراً ونهاراً أنه يريد إسقاط مشروع المقاومة في لبنان.

وأشار النائب جشي إلى أن شعارنا اليوم في الانتخابات النيابية هو باقون نحمي ونبني، أي أننا باقون نحمي بلدنا وأرضه ومياهه وثرواته، ونحفظ كرامته وسيادته بكل السبل المتاحة، وباقون نبني من خلال السعي الحثيث مع شركائنا في الوطن لبناء الدولة القوية بمؤسساتها ذات سيادة تامة على أرضها ومياهها بعيداً عن الإملاءات الخارجية، وبناء اقتصاد منتج وحفظ حقوق المودعين والمواطنين عموماً من أجل تأمين حياة كريمة لكل اللبنانيين على امتداد الوطن.

المصدر: موقع المنار