تجنب تناول هذه الأطعمة والمشروبات قبل النوم

يعد الحصول على نوم جيد أمر مرهق، وقد يساعدك تناول فاكهة معينة قبل الذهاب الفراش وعدم تناول بعض الأطعمة الأخرى كالقهوة والشكولاتة في الحصول على نوم جيد.

وكشفت أخصائية التغذية روزي ميلن، عما يجب تناوله وما لا يجب تناوله للمساعدة على النوم الهادئ، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

القهوة

وقالت روزي: “هناك بعض الأطعمة التي لا يجب على الناس تناولها قبل الذهاب إلى الفراش، وتأتي في مقدمة تلك الأطعمة القهوة، موضحةً: “إذا شربت فنجانًا من القهوة بعد العشاء في الساعة 9 مساءً، فبعد أربع ساعات سيظل نصف الكافيين في مجرى الدم مما يبقيك مستيقظًا، لذلك تأكد من أن فنجان القهوة الأخير لا يتجاوز الساعة الثانية بعد الظهر”.

الشكولاتة

وقد يتفاجأ البعض بأن البسكويت بالشوكولاتة قد يبقيهم مستيقظين، حيث قالت روزي: “احترس من البسكويت قبل النوم، خاصة تلك التي تحتوي على الشكولاتة، فالشكولاتة تحتوي على مادة الكافيين التي تؤثر على النوم”.

أطعمة يجب تناولها قبل النوم

وتابعت:” الكافيين يؤخر إفراز الميلاتونين وهو الهرمون الذي يخبر الجسم بالنوم”، موجهة نصيحة بأن هناك بعض الأطعمة التي قد تساعد الشخص على النوم، مشيرة إلى أن أفضل الأطعمة التي يجب مراعاتها قبل الذهاب إلى الفراش، خاصة إذا كنت جائعًا هي اللوز والكرز وشاي البابونج.

واوضحت: “الكرز يحتوي على الميلاتونين واللوز يحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم الذي يساعد العضلات على الاسترخاء وشاي البابونج مهدئ جدا على الجسم، كما يمكن أن يساعد على النوم أيضًا فصل الكهرباء قبل النوم بساعات قليلة وممارسة الرياضة في النهار”.

المصدر: فلسطين اليوم