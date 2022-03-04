صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2022 - 05:58

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

منذ 12 ساعة 3 March، 2022
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