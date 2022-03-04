صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2022 - 05:58
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حزب الله يطلق ماكينته الانتخابية في دوائر بيروت الاولى والثانية وجبل لبنان الثالثة والرابعة
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: تحية الى الناس الذين أحاطوا المقاومة فكانوا ذخرا لها في مواجهة كل التحديات
الشيخ نعيم قاسم: بلغ عدد المندوبين الذين سيعملون في دائرتي بيروت الثانية وبعبدا 5 آلاف مندوب
الشيخ قاسم: حريصون على اجراء الانتخابات بوقتها ونخوض الانتخابات للمحافظة على هوية بيروت "الثقافة" وهوية الضاحية المقاومة
الشيخ قاسم: حزب الله بنى شبكة من التحالفات الوازنة مع مختلف الاحزاب والقوى السياسية تحت سقف رفض التبعية
الشيخ قاسم: أزعجهم حزب الله انه شارك في الدولة ونحن قمنا بذلك من اجل ان نخدم ونحمي ونبني وقدمنا نموذجا مشرقا ونظيفا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الاوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الارهابيين
بوتين: القوات الروسية فتحت ممرات انسانية في كافة الاتجاهات لتمكين المدنيين من المغادرة
بوتين: العملية العسكرية تمضي حسب الخطة ولن أتخلى عن قناعتي بأن الروس والاوكرانيين شعب واحد
بوتين: النازيون الجدد يستخدمون المدنيين الاوكرانيين والطلاب الاجانب دروعا بشرية على غرار ما يجري في دونباس
الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي: المجتمع الدولي غير حاسم في مساعدة اوكرانيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو لا يمكن أن تقبل بوجود تهديد بشن هجوم مباشر عليها انطلاقا من أوكرانيا
لافروف: التهديد وصل الى حدودنا والأميركيون ينشرون المختبرات النووية والقواعد العسكرية حول روسيا
لافروف: الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية والحديث عن حرب نووية بدأ به المسؤولون في الغرب
الكرملين: التفاهم الذي توصلت اليه روسيا واوكرانيا في الجولة الثانية من المفاوضات بشأن القضايا الانسانية مهم جدا
موسكو توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ وتعلن التوقف عن تقديم خدمة صيانة المحركات المسلّمة سابقاً
مدير المنظمة الدولية للهجرة: يجب وضع حد للتمييز والعنصرية ضد مواطني الدول الاخرى الفارين من اوكرانيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن: سأحظر السفر على أكثر من 50 رجل أعمال روسي
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمجلة "ذي اتلانتيك": إننا لا ننظر لـ"إسرائيل" كعدوّ بل كحليف محتمل في العديد من المصالح
بن سلمان: السعودية وإيران جارتان لا يمكن لإحداهما التخلص من الأخرى والحل هو بالتعايش
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعلن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الشهر المقبل
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشاب أنور معالي من بلدة بيتا أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في منطقة البوابة في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة
اليمن: طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مناطق متفرقة من محافظتي حجة ومأرب
العمال المياومون في هيئة أوجيرو ينفذون اضرابا تحذيريا في باحة مبنى الهيئة في بئر حسن مطالبين بإدخالهم في النظام الداخلي
الصحة اللبنانية: تسجيل 10 حالات وفاة و1835 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن ان يوم الجمعة هو أول ايام شهر شعبان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مستوطنين صهيونيين بعمليتي طعن في قرية حزما خلال أقلّ من 24 ساعة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مستوطنين صهيونيين بعمليتي طعن في قرية حزما خلال أقلّ من 24 ساعة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
منذ 12 ساعة
3 March، 2022
عاجل
كييف
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