الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر ومديره كيريل دميترييف (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 15:34

الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر ومديره كيريل دميترييف (سبوتنيك)

منذ 32 mins 28 February، 2022
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