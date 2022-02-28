الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر ومديره كيريل دميترييف (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 15:34
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الدفاع الروسية: سلاح الجو يحكم السيطرة على كافة الأجواء الأوكرانية وقواتنا استهدفت 1114 منشأة عسكرية منذ بدء العملية
الدفاع الروسية: يمكن لسكان العاصمة الأوكرانية مغادرتها بحريّة عبر الممر الآمن كييف - فاسيلكوف
وزير الدفاع الروسي يبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع الاستراتيجي في حال تأهب بناء على أوامره
الكرملين: روسيا سترد بالمثل على حظر الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي على الطيران الروسي وننفذ خطة للرد على العقوبات
الخارجية الروسية: موسكو لا تفكر في استدعاء سفرائها من الدول الأوروبية
بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية
رئيس الوفد الروسي المفاوض: موسكو معنية بالتوصل إلى اتفاق بشكل سريع مع كييف ويجب أن يكون في مصلحة الطرفين
الرئاسة الأوكرانية: الهدف الرئيسي من المحادثات مع موسكو هو وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالب بانضمام بلاده الفوري إلى الاتحاد الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: هناك آراء مختلفة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا
الناتو: الحلفاء يكثفون دعمهم لأوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات ومساعدات إنسانية ومالية
الحكومة الألمانية: العقوبات على روسيا لا تستهدف قطع العلاقات معها كلياً
رئيس الوزراء البريطاني: مصممون على فرض أشد الإجراءات الاقتصادية ضد الرئيس الروسي بسبب حملته على أوكرانيا
وزير الحرب البريطاني: أنصح البريطانيين بعدم السفر للقتال في أوكرانيا وهناك طرق أخرى للمساعدة
وزير خارجية لاتفيا: البرلمان يقر تشريعاً يسمح للمتطوعين بالقتال في أوكرانيا
رئاسة وزراء جورجيا: العقوبات الغربية لن تغير موقف موسكو وتبليسي لن تشارك فيها
وزير الخارجية الصيني: نعارض العقوبات الغربية الجماعية غير القانونية على روسيا
الخارجية الإيرانية: نرحب بأي حوار بين أوكرانيا وروسيا والحل السياسي هو الخيار الوحيد
وزارة الدفاع التركية: أنقرة مستمرة في تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا ونبذل الجهود لإحلال السلام في المنطقة
جامعة الدول العربية: ندعو إلى الانخراط في عمل دولي جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا سياسياً لتحقيق الأمن للجميع
وزير الداخلية اللبناني يكلف فرق الوزارة بالتنسيق مع الصليب الأحمر لإخراج المحاصرين في ماريبول إلى بولندا ورومانيا
المكتب السياسي لحركة أمل أسف لتصرف الحكومة تجاه المغتربين والطلاب في أوكرانيا وطالب بأقصى الإجراءات الضرورية لسلامتهم
المكتب السياسي لحركة أمل: إقرار خطة الكهرباء لا يستقيم من دون تنفيذ قرار الحكومة بالإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للقطاع
الرئيس ميشال عون يعرب خلال استقباله وزير الثقافة الإيراني عن أمله في نجاح مفاوضات فيينا باعتبارها مؤشر سلام لكل المنطقة
وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي: نمد يد التعاون للبنان ومستعدون لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات
النائب محمد رعد: الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد
النائب حسين الحاج حسن: الأميركي يواصل الضغط على لبنان مع دفتر شروط سياسية ويمنعه من الاستفادة من ثروته البحرية
النائب حسن فضل الله: سنخوض الانتخابات بعنواني التصدي للأزمة الاقتصادية ومواجهة الحملة الأميركية من خلال أدواتها في لبنان
نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان: نعتذر من المواطنين على إلغاء خدمة الـvisa card لأنها تكبدنا خسائر كثيرة
قوات العدو الصهيوني تعتدي على الفلسطينيين عند باب العامود في القدس المحتلة
الأمين العام للجهاد الإسلامي: أطلب من كل قوى المقاومة ومن أبناء الجهاد أن يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن القدس
زياد النخالة: ينبغي أن تبقى حرية الأسرى واجباً لا يفارقنا حتى تحريرهم والمسار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني هو المقاومة
سرايا القدس - كتيبة جنين: نعلن عن دخولنا مرحلة جديدة في حال استمرار حملة السلطة ولن يمر يوم من دون استهداف جنود العدو
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة تجسسية من نوع "سكان إيغل" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض في حجة
الخارجية الإيرانية: تم تدوين نحو 98% من مسودة الاتفاق النووي في فيينا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر ومديره كيريل دميترييف (سبوتنيك)
منذ 32 mins
28 February، 2022
العقوبات ضد روسيا
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