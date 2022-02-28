الخارجية الصينية حول إذا ما كانت الشركات الصينية ستنضم للعقوبات ضد روسيا: نعارض العقوبات الأحادية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 10:24

الخارجية الصينية حول إذا ما كانت الشركات الصينية ستنضم للعقوبات ضد روسيا: نعارض العقوبات الأحادية (سبوتنيك)

منذ 14 mins 28 February، 2022
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