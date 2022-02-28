“وول ستريت جورنال”: واشنطن تتطلع لجعل الصين تدفع ثمن علاقاتها الوثيقة مع روسيا

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن واشنطن قررت “معاقبة” الصين حال انخراطها في ممارسة أي أنشطة مع روسيا تقع تحت العقوبات الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن العقوبات ومناقشات الأمم المتحدة تهدف جزئيا إلى جعل بكين تشعر بعدم الارتياح للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تريد إبعاد الصين عن شراكتها الوثيقة مع روسيا، مبينة أن المسؤولين في واشنطن قالوا إن إحدى الخطوات هي جعل بكين تشعر بالألم بسبب التدخل العسكري الروسي.

وأضافوا أن هجوم روسيا واسع النطاق على أوكرانيا يمثل فرصة لإجبار الصين على الاختيار بين الوقوف إلى جانب روسيا والحفاظ على علاقات اقتصادية قيّمة مع أوروبا والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

المصدر: وول ستريت جورنال