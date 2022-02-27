تسارع في الازمة الاوكرانية.. وبوتين يقابل تهديدات الناتو بتجهيز الردع النووي

أعلنت مصادر في مجلس الاتحاد الروسي التوجه لتنفيذ ضربات تستهدف الافراد الذين ينقلون اسلحة غربية الى كييف.

وذلك ردا على اعلان بعض الجهات الاميركي ان روسيا لم تتمكن من اعاقة وصول دفعات من الاسلحة الى الجانب الاوكراني.

وعلى وقع هذه التطورات، وافق الرئيس الاوكراني فولوديمير زالانسكي على الدخول بمفاوضات مع موسكو تجري الان في نقطة حدودية بين اوكرانيا وبيلاروسيا.

وقابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدات الناتو ومواقفه ضد موسكو بتوجيه امر الى وزارة الدفاع بوضع قوات الردع النووية الروسية في حالة تأهب قتالي.

وجاءت خطوة بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، ورد عليها الناتو بوصفها انذارا خطيرا وتصرفا غير مسؤول، كما اعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان منظومة الردع النووي الاوروبي هي ايضا في حالة تاهب قصوى.

المصدر: قناة المنار