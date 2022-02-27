الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و1310 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأحد انه تم تسجيل 5 وفيات و1310 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طوباس 11، بيت لحم 28، جنين 38، طولكرم 20، قلقيلية 6، سلفيت 6، نابلس 42، رام الله والبيرة 66، ضواحي القدس 8، الخليل 30، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 328، مدينة القدس 720″، وتابعت “سجلت حالة وفاة في قطاع غزة، حالة وفاة في مدينة القدس، حالة وفاة في الخليل، حالة وفاة في نابلس، حالة وفاة في طولكرم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا”.

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طوباس 15، بيت لحم 40، جنين 48، طولكرم 62، قلقيلية 40، سلفيت 6، نابلس 122، رام الله والبيرة 95، ضواحي القدس 12، الخليل 85، أريحا والأغوار 20، قطاع غزة 2100، مدينة القدس 980”.

المصدر: فلسطين اليوم